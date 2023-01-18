Парламент Башкирии проверит эффективность мер поддержки бойцов СВО

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Парламент Башкирии проверит эффективность мер поддержки бойцов специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного Собрания.

26 января Президиум Курултая республики проведет первое пленарное заседание весенней сессии. Его планируется начать с правительственного часа, на котором депутаты обсудят, как на практике реализуются законы, принятые для поддержки участников СВО и их семей.

– Нужно понять, отлажен ли механизм, какие проблемы возникают и что еще необходимо предпринять, чтобы помощь доходила до получателей, – заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Также депутаты планируют обсудить предложения по расширению мер соцподдержки военнослужащих и их семей.