Парламент Башкирии проверит эффективность мер поддержки бойцов СВО

Фото: Мария ЛЕНЦ
Парламент Башкирии проверит эффективность мер поддержки бойцов специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного Собрания.
26 января Президиум Курултая республики проведет первое пленарное заседание весенней сессии. Его планируется начать с правительственного часа, на котором депутаты обсудят, как на практике реализуются законы, принятые для поддержки участников СВО и их семей.
– Нужно понять, отлажен ли механизм, какие проблемы возникают и что еще необходимо предпринять, чтобы помощь доходила до получателей, – заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Также депутаты планируют обсудить предложения по расширению мер соцподдержки военнослужащих и их семей.