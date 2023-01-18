В Уфе на маршруты выйдут 35 новых пассажирских автобусов

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 19 января, в Уфе на общественные маршруты выйдут 35 новых пассажирских автобусов. Об этом на свой личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

– Наш «Башавтотранс» получает еще 35 новых автобусов. Это наши родные НефАЗы. Они уже выходят на самые востребованные трассы. Я же говорю: мы упорные, и работу никогда не остановим. Мы будем делать лучше и лучше наш пассажирский транспорт. Кстати, в этом году я мои обещания, которые давал селянам, создавать условия, чтобы с маленьких деревень доезжали до районных центров, – мы начинаем к этому приступать. Хочу сразу сказать, что многочисленные обращения, которые были с поселков-спутников Уфы, у меня в работе. Мы значительно улучшим эту работу, – заявил руководитель региона в опубликованном видео.