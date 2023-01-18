В Башкирии 19 января прогнозируют морозы -28°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 19 января, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В республике, согласно данным специалистов, ожидается переменная облачность, каких-либо осадков вновь не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный два-семь метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной, температура воздуха составит -14,-19°, а в некоторых районах Башкирии – -23,-28°. Днем будет -7, -12°, в горах – до -2°.

Метеорологи прогнозируют на образование региональных дорогах гололедицы. Также утром ожидается дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.