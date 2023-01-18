В Башкирии за сутки от COVID-19 скончался еще один человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 971 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 971 человек. Об этом 18 января сообщил местный Минздрав.

COVID-19 выявили еще у 73 жителей республики. Всего на территории региона было подтверждено более 347 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 339,8 тыс. человек, 145 из них выписались по выздоровлению на минувшие сутки.

Прямо сейчас носителями ковида являются 1 228 жителей Башкирии: 1 115 лечатся дома с легкой формой заболевания, 113 лежат в госпиталях (восемь зараженных находятся в тяжелом состоянии).