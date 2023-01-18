Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье18 января 2023 10:00

В Башкирии за сутки от COVID-19 скончался еще один человек

Прямо сейчас носителями инфекции в республике являются 1 228 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 971 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 971 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 971 человек. Об этом 18 января сообщил местный Минздрав.

COVID-19 выявили еще у 73 жителей республики. Всего на территории региона было подтверждено более 347 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 339,8 тыс. человек, 145 из них выписались по выздоровлению на минувшие сутки.

Прямо сейчас носителями ковида являются 1 228 жителей Башкирии: 1 115 лечатся дома с легкой формой заболевания, 113 лежат в госпиталях (восемь зараженных находятся в тяжелом состоянии).