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НовостиОбщество18 января 2023 9:48

Сотрудники МЧС в Уфе спасли вмерзшую в лед реки утку

Теперь она будет обитать на незамерзающем озере
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Минэкологии РБ

фото: Минэкологии РБ

В Уфе 17 января сотрудники МЧС спасли селезня кряквы, часть оперения на брюшке которого вмерзла в лед в устье реки Сутолки. Обессиленная утка оказалась в западне в районе Монумента Дружбы. Об этом сообщило Минэкологии Башкирии.

– Вызванные на место происшествия спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда […] с использованием специального снаряжения спустились на лед реки Белая, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику Минэкологии, – передали в ведомстве.

Там добавили, что птицы была ослаблена, но к утру она стала проявлять активность. Ее уже выпустили на незамерзающее озеро Теплое, где круглый год обитают сотни других уток разные видов.