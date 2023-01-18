Сотрудники МЧС в Уфе спасли вмерзшую в лед реки утку

фото: Минэкологии РБ

В Уфе 17 января сотрудники МЧС спасли селезня кряквы, часть оперения на брюшке которого вмерзла в лед в устье реки Сутолки. Обессиленная утка оказалась в западне в районе Монумента Дружбы. Об этом сообщило Минэкологии Башкирии.

– Вызванные на место происшествия спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда […] с использованием специального снаряжения спустились на лед реки Белая, высвободили из ледового плена утку и передали сотруднику Минэкологии, – передали в ведомстве.

Там добавили, что птицы была ослаблена, но к утру она стала проявлять активность. Ее уже выпустили на незамерзающее озеро Теплое, где круглый год обитают сотни других уток разные видов.