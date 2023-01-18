ФСБ Башкирии задержала мужчину, который изготовил самодельный пистолет

фото: ФСБ РБ

В деревне Старобалапаново Абзелиловского района Башкирии сотрудники ФСБ задержали мужчину, который изготовил самодельный пистолет и хранил дома патроны к нему и порох. Об этом сообщили 18 января в пресс-службах силового ведомства и МВД.

– Мужчина хранил у себя порох в течение пяти лет, а в прошлом году решил самостоятельно изготовить огнестрельное оружие. В интернете заказал часть пистолета, приобрел оборудование для нарезки ствола и принялся за дело. Изготовил огнестрел для стрельбы 9-миллиметровыми патронами, – рассказали в МВД.

Действия мужчины заметили оперативники ФСБ. Они провели обыск в его жилище и изъяли оттуда порох, около 100 патронов и сам пистолет. Против него возбудили три уголовных дела: о незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и его изготовлении.