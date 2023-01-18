Пригородный поезд «Орлан» в Башкирии обслужил 500-тысячного пассажира

фото: vk.com // Радий Хабиров

Пригородный поезд «Орлан» в Башкирии, курсирующий между Уфой и Оренбургом, обслужил 500-тысячного пассажира. Им стал Антон Артищев. Утром 18 января он вместе с супругой отправился в Оренбург. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Поезд «Орлан» – так называемый Южный экспресс – был запущен из Уфы в Кумертау в апреле 2021 года. В сентябре его маршрут продлили до Оренбурга.

фото: vk.com // Радий Хабиров

Руководитель региона добавил, что по итогам 2022 года пригородные поезда в Башкирии перевезли 3,5 млн пассажиров – на 18% больше, чем было годом ранее.