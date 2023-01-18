Суд в Уфе продлил арест экс-депутату и главе ГК «Госстрой» Кириллу Бадикову до 24 марта

Советский районный суд Уфы в очередной раз продлил арест экс-депутату Горсовета и главе группы компаний «Госстрой» Кириллу Бадикову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве

Советский районный суд Уфы в очередной раз продлил арест экс-депутату Горсовета и главе группы компаний «Госстрой» Кириллу Бадикову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Он останется под стражей до 24 марта. Об этом 18 января со ссылкой на инстанцию сообщил «РБК-Уфа».

По версии следствия, Бадиков, будучи руководителем девелоперских компаний, заключил с 1,1 тыс. гражданами договоры паенакопления и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский». Сумма контрактов превышала 2,3 млрд рублей.

Условия договоров о передаче квартир в установленный срок исполнены не были, а строительство не завершилось. Полученные от дольщиков деньги обвиняемый похитил и перечислил на счета аффилированных юридических и физических лиц.

Кирилл Бадиков был задержан и помещен под арест в конце марта 2022 года.