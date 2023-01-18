Роспотребнадзор объявил о второй волне заболеваемости гриппом и ОРИ в Башкирии

за две недели 2023 года в Башкирии было зарегистрировано более 30,5 тыс. случаев ОРИ и гриппа. В структуре заболеваемости 36,2% составляют дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор Башкирии объявил о второй волне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в республике. Об этом ведомство сообщило 17 января.

– В пейзаже циркулирующих вирусов гриппа отмечается увеличение доли вируса гриппа В, что свидетельствует о переходе эпидемического сезона во вторую волну с традиционным преобладанием в конце эпидемиологического сезона гриппа В, – передали специалисты.

Согласно статистике надзорного ведомства, за две недели 2023 года в Башкирии было зарегистрировано более 30,5 тыс. случаев ОРИ и гриппа. В структуре заболеваемости 36,2% составляют дети.

В текущем эпидсезоне сезоне в республике было лабораторно подтверждено 964 случая гриппа (за вторую неделю 2023 года – 187, в том числе 118 у детей). Выделены РНК следующих типов гриппа: (H1N1)09 – 60,4%, В – 25,1%, АГ – 14,4%.