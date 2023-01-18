В Уфе 7-летний ребенок выбежал на дорогу из-за снежного вала и попал под колеса Mazda

фото: ГИБДД Уфы

В Демском районе Уфы 7-летний ребенок попал под колеса кроссовера. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло около часа дня 17 января на улице Магистральной. По предварительным данным, 52-летняя женщина за рулем Mazda CX-5 совершила наезд на мальчика, когда тот пытался пересечь дорогу в неположенном месте. Первоклассник получил травмы головы и конечностей. Его госпитализировали.

Как инспекторам объяснила водитель, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за снежного вала, и она не успела на него среагировать. Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту случившегося.