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НовостиПроисшествия18 января 2023 5:33

В больнице Башкирии скончалась женщина, получившая в пожаре ожоги 45% тела

Ее госпитализировали в шоковом и крайне тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В реанимации больницы в Бижбулякском районе Башкирии скончалась 80-летняя женщина, получившая в пожаре ожоги 45% тела. Об этом сообщило региональное МЧС.

Пожар произошел поздним вечером 16 января: в селе Базылык загорелся частный жилой дом по улице Центральной. В течение 30 минут после прибытия спасателей открытое горение было ликвидировано.

В результате инцидента пострадала пожилая женщина. Ее в шоковом и крайне тяжелом состоянии с ожогами почти половины поверхности тела доставили в Бижбулякскую ЦРБ, где она через некоторое время умерла. О смерти пенсионерки МЧС узнало 18 января – при сверке данных с лечебным учреждением.