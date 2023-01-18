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НовостиОбщество18 января 2023 5:12

В Башкирии директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег

Ущерб от действий подозреваемой оценивается в 430 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть полученных денег

В башкирском городе Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть полученных денег

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть полученных денег. Против руководителя учреждения возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве. Об этом 18 января сообщили в прокуратуре и Следственном комитете республики.

– Надзорными мероприятиями установлено, что директор школы в период с декабря 2018 года по декабрь 2021 года незаконно начисляла сотрудникам повышенные премии. В последующем по её требованию педагоги перечисляли ей часть полученных выплат, – передали в прокуратуре. – Результатом преступных действий причинен ущерб на сумму свыше 430 тыс. рублей.

В СК добавили, что за указанный срок директор получила от подчиненных почти 250 тыс. рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений и причастность подозреваемой к аналогичным эпизодам.