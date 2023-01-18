В Уфе изменили схему движения автобусного маршрута №75

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В Уфе временно изменили схему движения автобусного маршрута №75 – транспорт не будет заезжать на текущую остановку торгового центра «Планета». Об этом 18 января предупредили в мэрии.

Как пояснили в администрации, корректировка в рейс №75 была внесена из-за того, что на нем сменили класс автобусов: раньше маршрут обслуживали 40 средних машин марки «Вектор Некст», теперь их заменили на 35 больших «Нефазов».

– В связи с запланированной реконструкцией прилегающей территории торгового центра «Планета» и ввиду отсутствия перед ним разворотной площадки для автобусов большого класса, временно изменена схема движения маршрута, – передали в Управлении транспорта и связи.

75-й маршрут будет проезжать мимо остановки «Планеты», как указано на слайде

В мэрии отметили, что после реконструкции площадки перед ТЦ большие автобусы будут ездить по прежней схеме – с заездом на остановку «Планеты».