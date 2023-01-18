Гречка и некоторые овощи в Башкирии за год подешевели на 20-50%

Аналитики которого сравнили цены в магазинах в декабре 2021 и 2022 годов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за год гречка и некоторые овощи подешевели на 20-50%. Об этом говорят данные Башстата, аналитики которого сравнили цены в магазинах в декабре 2021 и 2022 годов. Отчет ведомства был опубликован 16 января.

Стоимость гречки упала на 25,4% – до 76 рублей за 1 кг. Также сильно подешевели свежая капуста (на 57,6% – до 19,5 руб.), картошка (на 38,3% – до 28 руб.), свекла (на 29,4% – до 28,5 руб.) и морковь (на 20,6% – до 29 руб.).

В то же время ряд продуктов за год, напротив, существенно подорожал. Это сухие супы в пакетах и пряники (на 22%), баранина (на 22% – до 581,5 руб.), растворимый и зерновой кофе (на 22,8% и 23,6% соответственно), сгущенка (на 23,1%), говядина (на 23,2-25,1% – до 493,5 руб.), сухофрукты (на 25,7%), рис (на 26,1% – до 98 руб.), кетчуп (на 26,8%), фруктовые соки (на 27,5%), бананы (на 28,8% – до 95,5 руб.), печенье (на 29,1% – до 205 руб.), зефир (на 29,2%) и томатные консервы (на 32,2%).