Хабиров навестил семью погибшего бойца СВО

Фото: glavarb.ru

Сегодня, 17 января, глава Башкирии Радий Хабиров навестил в Татышлинском районе семью погибшего в ходе специальной военной операции замкомандира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, майора Рината Гареева. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Во время беседы с мамой военнослужащего Розой Садрисламовной Хабиров поблагодарил ее за воспитание сына. Глава поручил администрации муниципалитета подготовить предложения по увековечению памяти Рината Гареева и поддержать его семью.

Жена и двое сыновей погибшего военнослужащего живут в Бурятии, где он проходил службу. Глава Башкирии дал поручение при желании семьи организовать их переезд в республику и помочь всем необходимым.