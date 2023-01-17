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В Уфе мать почти на год бросила 15-летнего сына одного в квартире без еды. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии дознания, женщина с сентября 2021 года по май 2022-го оставила в непригодной для жилья квартире своего ребенка без каких-либо продуктов питания. Также известно, что обвиняемая увлекалась алкоголем и никак не занималась воспитанием и обучением сына. Ее неоднократно привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением». Свою вину обвиняемая признала. Материалы дела направлены в суд.