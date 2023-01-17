В Уфе пройдут массовые рейды среди водителей автобусов

Фото: ГИБДД по Уфе

Завтра, 18 января, в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей пассажирских автобусов. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции города.

Проверки направлены снижение уровня аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и повышение безопасности перевозок пассажиров. Дорожная полиция при участии сотрудников подразделений техконтроля будет выявлять и пресекать нарушения ПДД и правил перевозки граждан.

Особо пристальное внимание будет уделено на техническое состояние транспорта и соответствие конструкции автобусов установленным требованиям, прохождение шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.

Госавтоинспекция Уфы призвала быть внимательными и взаимовежливыми, а также попросила отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием.