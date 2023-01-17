Хабиров обсудил с главой Татышлинского района развитие муниципалитета

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Сегодня, 17 января, глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с главой Татышлинского района Фануром Шайхисламовым развитие муниципалитета. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Встреча прошла в формате «Час главы». В ходе нее Шайхисламов поведал о строительстве участка скоростной магистрали М-12 Москва–Казань, часть которой пройдет по Татышлинскому району. Глава района заявил, что объекта уже подготовили земельные участки и определили карьеры для добычи строительных материалов.

Шайхисламов сообщил, что в райцентре восемь подъездов домов требуют ремонта. Хабиров поручил выделить в этом году средства на их ремонт, а также благоустройство дворов.

Также главы обсудили реконструкцию отопительной системы средней школы села Нижнебалтачево. Глава Башкирии поручил МинЖКХ проработать возможность выделения 15 миллионов рублей на строительство блочно-модульной котельной для учреждения. Предполагается, что объект будет обеспечивать теплом и соседнее здание сельского дома культуры.