Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии установили обстоятельства гибели 46-летней машинистки конвейера горного комбината. Об этом рассказала пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

ЧП случилось 6 ноября прошлого года на ленточно ленточном конвейере дробильного отделения обогатительной фабрики предприятия «Учалинский ГОК». Погибшая после обеденного перерыва в ночную смену направилась очищать конвейер. Через час мастер обнаружил ее в ужасном состоянии.

– Рукоятка скребка попала между лентой и поддерживающим роликом, в результате правую руку женщины затянуло, а левая повисла на черенке скребка, которым работницу прижало к движущейся ленте конвейера, – рассказала Гострудинспекция.

От увечий машинистка скончалась. В ходе расследования удалось установить, что женщина, нарушив технику безопасности, убирала просыпь руды под конвейером в то время, когда механизм работал. В свою очередь, работодатель не обеспечил контроль за соблюдением сотрудниками комбината норм по охране труда.

Материалы расследования были переданы в следственные органы.