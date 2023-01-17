Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 17 января, в Уфе в ДТП с двумя пассажирскими автобусами пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 34-летний водитель Ford Тransit, осуществляя на улице Менделеева маршрут №220, при повороте столкнулся с НефАЗом рейса №51. В результате произошедшего пострадал 38-летний пассажир «Форда», его с ушибами доставили в больницу.

По факту случившегося было начато административное разбирательство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.