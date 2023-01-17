В Башкирии 18 января ожидаются морозы до -28°

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Завтра, 18 января, в Башкирии ожидаются морозы. Об этом со ссылкой на данные Башгидрометцентра рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Метеорологи прогнозируют в республике переменную облачность, каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный три-восемь метров в секунду. Грядущая ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до показателей в -13,-18°, а в некоторых районах Башкирии даже до -23,-28°. Днем станет теплее, воздух прогреется до -7,-12°, в горных районах – до -2°.

Также, согласно данным синоптиков, на региональных автомобильных дорогах местам образуется гололедица, однако видимость будет хорошая.