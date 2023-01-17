В Башкирии из-за коронавируса скончалось еще 2 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии из-за коронавируса скончались еще два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года COVID-19 заразилось 347 007 жителей региона, 78 среди которых заболели в минувшие сутки.

В настоящее время в республиканских ковид-госпиталях проходят лечение 120 граждан, 84 из них являются лицами старше 60 лет. Пытаются справиться с болезнью дома 1 181 пациент, в этом числе 355 пожилых людей.

За все время пандемии было выписано с выздоровлением 339 736 жителей Башкирии, за последние 24 часа – 153.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины от ковида за сутки получили 2 414 человек (всего – 3 548 051), второй – 2 276 (3 368 952).