«Башавтотранс» озвучил зарплату водителей автобусов

Средняя заработная плата водителей госперевозчика «Башавтотранса» составляет 48 тыс. рублей

Средняя заработная плата водителей госперевозчика «Башавтотранса» составляет 48 тыс. рублей. В Уфе ее размер может достигать 60 тыс. Об этом на заседании «Транспортный час», которое 16 января провел глава Башкирии Радий Хабиров, сообщил гендиректор компании Надир Самиев.

По его словам, сейчас на госперевозчика работают более 5,4 тыс. человек (в том числе 2,1 тыс. водителей). Средняя зарплата в «Башавтотрансе» по сравнению с 2021 годом выросла на 20% и составляет 36 тыс. рублей. Самиев добавил, что объем перевозок за 2022 год увеличился на 14% – до 120 млн пассажиров.