Поиски пропавшего после поездки на попутке парня из Башкирии прекратили через пять дней

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На днях в различных сообществах в соцсетях по всей Башкирии распространяли ориентировки на бесследно пропавшего 27-летнего жителя Учалов Дмитрия Солдусова. Молодой человек ушел из дома 13 января и пропал. По словам родственников, он отправился на попутке в Челябинск, а мобильный телефон оставил дома.

Практически сразу как Дмитрий перестал выходить на связь, его родные обратились в полицию с заявлением о пропаже. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Как рассказывал в беседе с «КП-Уфа» родной брат молодого человека, они точно знали, что Дмитрий добрался до Челябинска. Информацию им подтвердил водитель попутки, подвозивший его до местного автовокзала.

- Сегодня мы его нашли, с ним все в порядке. Посадили в такси, едет домой, - сообщил «КП-Уфа» брат Дмитрия Солдусова.