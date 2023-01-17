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НовостиОбщество17 января 2023 9:06

СМИ сообщили о задержании начальницы Управления капстроительства Башкирии Инны Иксановой

Она руководит учреждением с 2021 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе сотрудники ФСБ задержали начальницу Управления капитального строительства Башкирии Инну Иксанов

В Уфе сотрудники ФСБ задержали начальницу Управления капитального строительства Башкирии Инну Иксанов

Сегодня, 17 января, в Уфе сотрудники ФСБ задержали начальницу Управления капитального строительства Башкирии Инну Иксанову в ее собственном доме. В самом учреждении проходят обыски. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание «Пруфы».

Причиной задержания СМИ называет поставки оборудования в строящееся объекты через аффилированные с компанией «Медтехника» фирмы.

Иксанова возглавила Управление капстроительства Башкирии в 2021 году.