Жителя Башкирии оштрафовали на 350 тыс. рублей за призыв к терроризму в соцсетях

Центральный окружной военный суд оштрафовал 43-летнего жителя башкирского города Белебея за призыв к терроризму в соцсетях

Центральный окружной военный суд оштрафовал 43-летнего жителя башкирского города Белебея Вячеслава В. за призыв к терроризму в соцсетях. Об этом 17 января сообщила ФСБ республики.

Как пояснили в силовом ведомстве, мужчина с июля по декабрь 2021 года систематически размещал на своей странице в одной из социальных сетей тексты с призывами к совершению террористического акта, применению насилия в отношении представителей определенных национальностей и правоохранительных органов.

Обвиняемого признали виновным и оштрафовали на 350 тыс. рублей.