Ученые из Уфы разработали систему по наблюдению и прогнозированию полярных сияний

фото: "Молодежная газета"

Ученые Уфимского университета, Геофизического центра и Института физики Земли РАН разработали виртуальную модель по наблюдению и прогнозированию полярных сияний и других экстремальных геофизических событий. Об этом 16 января сообщила «Молодежная газета».

Руководитель проекта Андрей Воробьев рассказал, что идея создания системы возникла в начале 2019 года. К середине 2020-го уже был разработан первый прототип. По словам ученого, практическая польза сервиса заключается в том, что он дает возможность прогнозировать экстремальные геофизические события в Арктической зоне России. Это позволяет принимать более взвешенные решения при управлении сложными техническими объектами за полярным кругом.

Система уфимских ученых собирает данные со спутников, удаленных на 1,5 млн км от Земли и рассчитывает излучение энергии в Северном и Южном полушариях.