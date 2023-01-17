В Уфе врача медсанчасти МВД Башкирии осудили за покушение на мошенничество

Демский райсуд Уфы вынес приговор врачу медико-санитарной части МВД Башкирии по уголовному делу о покушении на мошенничество

Демский райсуд Уфы вынес приговор врачу медико-санитарной части МВД Башкирии по уголовному делу о покушении на мошенничество. Об этом 17 января сообщила региональная прокуратура.

В апреле 2022 года к подсудимому обратился знакомый полицейский. Он попросил помочь получить заключение врачебной комиссии о негодности к службе в связи с получением военной травмы. Это заключение могло стать основанием для начисления сотруднику единовременной денежной выплаты – около 3 млн рублей.

– Несмотря на то, что медицинский работник не мог повлиять на результаты комиссии и заведомо знал, что мужчина будет признан негодным в связи с наличием заболевания, принял предложение и потребовал вознаграждение в размере почти 970 тыс. рублей, – передали в надзорном ведомстве. – Врач был задержан сотрудниками правоохранительных органов после передачи указанной суммы.

Медик признал вину в преступлении. Его приговорили к двум годам условного срока со штрафом в 30 тыс. рублей. Прокуратура назвала этот вердикт «чрезмерно мягким» и собирается его оспорить.

В МВД Башкирии добавили, что по результатам служебной проверки сотрудник был уволен в сентябре 2022 года.