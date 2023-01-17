Житель Башкирии из ревности избил и задушил подругу лямкой от сумки

В башкирском городе Белорецке 30-летний местный житель из ревности избил и задушил подругу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Белорецке 30-летний местный житель из ревности избил и задушил подругу. Мужчине вынесли приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщил местный суд.

Как рассказали в инстанции, между пьяными подсудимым и его знакомой возникла ссора на почве ревности. Во время конфликта мужчина толкнул подругу на землю и не менее трех раз ударил ее рукой по голове. После этого он придавил потерпевшую коленом и задушил ее лямкой от сумки. Смерть женщины наступила от асфиксии на месте происшествия.

Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный и его адвокат намерены оспорить это решение в Верховном суде Башкирии.