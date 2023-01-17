Парламент Башкирии намерен ввести региональный надзор за аттракционами

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который сделает соблюдение технического состояния и использование аттракционов предметом регионального надзора Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который сделает соблюдение технического состояния и использование аттракционов предметом регионального надзора. Об этом во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам спикера Константина Толкачева, инициатива была разработана по обращению гостехнадзора республики и призвана усилить безопасность аттракционов. Финансирование работы по контролю за ними будет осуществляться на деньги бюджета Башкирии.