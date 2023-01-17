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НовостиОбщество17 января 2023 5:45

Парламент Башкирии намерен ввести региональный надзор за аттракционами

Инициатива призвана усилить их безопасность
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который сделает соблюдение технического состояния и использование аттракционов предметом регионального надзора

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который сделает соблюдение технического состояния и использование аттракционов предметом регионального надзора

Фото: Иван МАКЕЕВ

Парламент Башкирии намерен принять законопроект, который сделает соблюдение технического состояния и использование аттракционов предметом регионального надзора. Об этом во вторник, 17 января, сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

По словам спикера Константина Толкачева, инициатива была разработана по обращению гостехнадзора республики и призвана усилить безопасность аттракционов. Финансирование работы по контролю за ними будет осуществляться на деньги бюджета Башкирии.