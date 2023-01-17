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НовостиОбщество17 января 2023 5:03

В Уфе из-за Крещения с 18 на 19 января перекроют проезд по шести улицам

Об этом предупредила городская администрация
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе из-за подготовки и проведения празднования Крещения перекроют проезд по шести улицам

В Уфе из-за подготовки и проведения празднования Крещения перекроют проезд по шести улицам

В Уфе из-за подготовки и проведения празднования Крещения перекроют проезд по шести улицам. Об этом предупредила мэрия.

Движение с 19:00 18 января до 8:00 19 января будет ограничено по:

– улице Маяковского (на участке между Архитектурной и Калинина);

– улице Бехтерева (между пересечением с Менделеева и дома №1/1 по той же улице);

– улице Кирова (между Айской до Ветошникова);

– улице Амурской и Крестьянской (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);

– местному проезду вдоль дома № 32А по улице Баязита Бикбая, соединяющему ее с Юрия Гагарина.

Администрация города попросила с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать их при планировании поездок.