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НовостиПроисшествия17 января 2023 4:48

Две пассажирки пострадали при ДТП в Башкирии с неопытной женщиной-водителем Lada Kalina

Легковушка опрокинулась в кювет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Буздякском районе Башкирии две пассажирки пострадали при ДТП с неопытной женщиной-водителем. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась после полудня 16 января. На втором километре автодороги Буздяк Буздяк-Казаклар-Кубово 44-летняя жительница Давлекановского района за рулем Lada Kalina не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина опрокинулась.

Две пассажирки 44 и 42 лет с различными травмами были госпитализированы. Уточняется, что стаж вождения у сидевшей за рулем легковушки женщины составляет меньше одного года.