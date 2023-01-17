Температура воздуха в Башкирии поднимется до -2°

Температура воздуха местами по Башкирии в ближайшие два дня, 18 и 19 января, поднимется до -2,-7° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Температура воздуха местами по Башкирии в ближайшие два дня, 18 и 19 января, поднимется до -2,-7°. Об этом сообщил местный гидрометцентр.

В республике обойдется без существенных осадков. Южный ветер будет умеренным. В среднем по региону столбики термометров ночью покажут -14,-19° (в отдельных районах -22,-27°), днем -9,-14°.

Сегодня, 17 января, характер погоды будет таким же. После восхода солнца температура воздуха составит -7,-12°.