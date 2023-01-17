СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за переноса капремонта жилого дома на 2040 год

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за необоснованного переноса капитального ремонта жилого дома в городе Туймазы на 2038-2040 год. Об этом 16 января сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, изначально капремонт дома по республиканской программе в многоквартирном доме по улице Южной был запланирован на 2023-2025 годы. Жильцы при этом еще с 2019 года часто жаловались на снижение температуры воздуха в квартирах из-за теплопотерь через швы и панели здания. Они неоднократно просили привести в порядок фасад.

– В июле 2020 года на общем собрании собственников квартир дома принято решении о проведении капитального ремонта дома в 2021 году, – передали в СК РБ. – Несмотря на вышеуказанные обстоятельства, решением комиссии по вопросам капитального ремонта при администрации района, в отсутствии решения собственников жилья, принято решение о переносе сроков капитального ремонта дома на 2038-2040 годы, что нарушило права и законные интересы жильцов дома.

Сейчас следователи изучают условия проживания в доме, степень его износа и правовые основание переноса сроков капремонта. В ходе разбирательства СК даст правовую оценку действиям чиновников.