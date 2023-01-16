«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» 2:3 в матче КХЛ

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Сегодня, 16 января, «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу» 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Николай Голдобин, забив шайбы на 48 и 52 минутах, а также Филипп Майе, забив гол на 50-ой. В составе команды хозяев отметились Иван Дроздов (21) и Николай Кулемин (54).

После своего поражения уфимцы с 63 очками занимают пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции лиги.

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится послезавтра – 19 января. Команда сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».