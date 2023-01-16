В Уфе построят поликлинику на 900 посещений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском районе Уфы построят поликлинику на 900 посещений в смену. Соответствующее постановление, подписанное мэром города Ратмиром Мавлиевым, было опубликовано на сайте администрации башкирской столицы.

Объект с административно-хозяйственным корпусом площадью объектов 3370 квадратных метров появится на территории, ограниченной улицами Комсомольская, Города Галле и Бессонова. Заказчиком проекта выступила компания «Фармстрой».

Для строительства будут снесены частные дома, хозяйственные постройки и административные здания общей площадью более 6,5 тысяч квадратных метров. На территории будет расширена улично-дорожная сеть.

Помимо этого, согласно документу, детский сад №294 будет реконструирован. Его вместимость будет увеличена вдвое – с 145 до 300 мест. Здание учреждения увеличат с двух до трех этажей.