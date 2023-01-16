Минфин Башкирии: выплаты семьям бойцов СВО выполнены на 100%

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В Башкирии выплаты семьям бойцов специальной военной операции были выполнены на 100%. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного правительственного свещаиня в Центре управления республикой сообщила глава регионального Министерства финансов Лира Игтисамова.

– В целях поддержки мобилизованных граждан и членов их семей в соответствии с вашим поручением, Радий Фаритович, в конце прошлого года организовали работу по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 20 тысяч рублей на каждого. Выплаты произведены в 100% объеме, – заявила в своем докладе главе Башкирии Игтисамова.