В Башкирии на поддержку пчеловодства выделят 20 млн рублей

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В Башкирии на поддержку колодно-бортевого пчеловодства выделят 20 миллионов рублей. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал министр регионального сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

По словам главы Минсельхоза, Башкирия занимает в России лидирующую позицию по производству товарного меда, и его доля на рынке страны составляет 10%. В общей сложности в республике пчеловодством занимается более 12 тысяч граждан.

Программа поддержки, которую собираются реализовать уже в этом году, направлена на приумножения популяции башкирской пчелы за счет воссоздания древнего промысла – колодно–бортевого пчеловодства, а также и формирования туристических маршрутов.

Как утверждает Ильшат Фазрахманов, за 20 миллионов рублей будут приобретены приобретение колоды, техника, а также пчелосемьи, пчелопакеты и пчеломатки башкирской породы (племенные), которые способны жить в колодах с минимальным вмешательством человека,

– Будут субсидироваться также лабораторные исследования бортевого меда и генетической достоверности породы пчел, – добавил министр сельского хозяйства республики.