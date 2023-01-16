В Башкирии коронавирусом заразились еще 82 человека

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за сутки коронавирусом заразились еще 82 человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 346 929 граждан республики. В настоящее в ковид-госпиталях региона проходят лечение 125 пациентов. 82 из них – это лица старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится девять человек, на искусственной вентиляции легких – один.

Борются с коронавирусом дома 1 253 жителя Башкирии, среди 394 человека являются пожилыми людьми.

Удалось побороть коварную болезнь за минувшие 24 часа 84 пациентам, с 2020 года – 339 583.

С начала пандемии инфекция унесла жизни 5 968 человек. К счастью, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного погибшего от инфекции.

В Башкирии продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины получило 3 545 637 человек, второй – 3 366 676.