В Башкирии 17 января похолодает до -28°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 17 января, в Башкирии сильно похолодает. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Согласно данным специалистов, в республике ожидается переменная облачность, однако каких-либо осадков не предвидится. Ветер будет южный три-восемь метров в секунуду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной. Столбики термометров опустятся до -15,-20°, а в некоторых районах Башкирии даже до -23,-28°. Днем воздух прогреется до -7,-12°.

Также метеорологи прогнозируют на региональных дорогах образование гололедицы., однако видимость будет хорошая.