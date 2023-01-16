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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:30

В больнице Уфы скончался мужчина, которого обнаружили под окнами жилого дома

Информацию подтвердили в Минздраве Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе под окнами жилого дома по улице Ферина, 3/3 в воскресенье, 15 января, обнаружили тяжело травмированного мужчину

В Уфе под окнами жилого дома по улице Ферина, 3/3 в воскресенье, 15 января, обнаружили тяжело травмированного мужчину

В Уфе под окнами жилого дома по улице Ферина, 3/3 в воскресенье, 15 января, обнаружили тяжело травмированного мужчину. По предварительным данным, он получил повреждения при падении. Об этом в соцсетях сообщил очевидец.

– Персонаж был жив, медперсонал [частной клиники по соседству] начал оказание первой помощи не дожидаясь скорой, дальнейшая судьба мне неизвестна, – рассказал свидетель.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Башкирии. Там рассказали, что пострадавший мужчина скончался в реанимации больницы через несколько часов после поступления.