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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:00

В здании автосервиса с мойкой в Нефтекамске произошел крупный пожар

Огонь тушили шесть единиц техники 19 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Эльдар Валидов

фото: vk.com // Эльдар Валидов

Сегодня, 16 января, в башкирском городе Нефтекамске на улице Дорожной произошел крупный пожар в 2-этажной здании автосервиса с прилегающей к нему мойкой самообслуживания. Об этом сообщили региональное МЧС и мэр Эльдар Валидов.

фото: vk.com // Эльдар Валидов

фото: vk.com // Эльдар Валидов

Тревожный вызов об инциденте поступил с службу спасения в 13:08. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 150 квадратных метров к 13:50. Еще спустя полчаса было ликвидировано открытое горение.

– К тушению пожара привлекалось 6 единиц техники и 19 человек, – передали в экстренном ведомстве. – Причину пожара предстоит установить дознавателю.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Валидов добавил, что из-за пожара улицу Дорожную на участке между Парковой и Карла Маркса пришлось перекрыть. Движение откроют после устранения последствий возгорания.