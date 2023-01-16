В Минздраве Башкирии за выходные придумали, как модернизировать службу скорой помощи

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На совещании в правительстве Башкирии 16 января глава региона Радий Хабиров потребовал от подчиненных представить предложения по модернизации службы скорой помощи. Ранее на эту проблему во время приезда в Уфу обращал внимание Президент России Владимир Путин.

- По вашему поручению за выходные мы подготовили проект модернизации службы скорой медицинской помощи, на этой неделе готовы доложить, - заявил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В ответ на это глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что в следующий понедельник состоится закрытое совещание, где будет обсуждаться этот проект.

Напомним, жители Башкирии периодически жалуются в соцсетях на трудности при вызове скорой помощи. По словам пользователей, машин слишком мало и бригаду приходится ждать достаточно долго.