Хабиров рассказал о появлении в Башкирии уникальной лаборатории

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирия стала первым регионом России с лабораторией по молекулярно-генетической экспертизе пчел и медовой продукции. Соответствующий статус межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства республики «Алтын Солок» присвоил Минсельхоз страны. Об этом 16 января в своих соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

– В 2022 году, центр «Алтын Солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы, – написал чиновник. – Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчёл на основе генетики.

Хабиров добавил, что в лаборатории уже собран самый больной банк ДНК медоносной пчелы в России. Его постоянно пополняют и обновляют. По словам главы Башкирии, эта информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы.