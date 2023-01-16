В Башкирии мужчина получил шесть ножевых ранений и выжил

В башкирском городе Белорецке местный житель получил шесть ножевых ранений по важным органам и выжил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Белорецке местный житель получил шесть ножевых ранений по важным органам и выжил. Он дал отпор нападавшему и вывел его из своего дома. Об этом сообщила пресс-служба Белорецкого межрайонного суда.

Инцидент произошел, когда потерпевший и 29-летний подсудимый повздорили после распития спиртного. Во время ссоры второй схватил нож и шесть раз ударил им первого в шею, голову и туловище. Мужчина не смог до конца довести свой умысел, поскольку пострадавший оказал активное сопротивление, отобрал у него холодное оружие, вывел из дома и закрыл дверь. Затем раненый позвонил знакомым и попросил их вызвать скорую помощь. Его доставили в больницу.

Против нападавшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Во время суда он не признал вину в преступлении, сказав, что потерпевший сам спровоцировал конфликт и набросился на него. Материальный ущерб подсудимый возместил – он сделал ремонт и отдал деньги на испорченные вещи.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным. Его приговорили к шести с половиной годам заключения в колонии строгого режима.