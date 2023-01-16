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НовостиОбщество16 января 2023 4:47

Парламент Башкирии обязал депутатов вести страницы в соцсетях

Такая необходимость продиктована временем, пояснил спикер Госсобрания-Курултая
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии обязал депутатов вести страницы в социальных сетях

Парламент Башкирии обязал депутатов вести страницы в социальных сетях

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии обязал депутатов вести страницы в социальных сетях. Соответствующие поправки были внесены в закон о статусе депутата. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, тренд на ведение соцсетей «продиктован временем», поскольку сегодня многие люди узнают новости именно оттуда и каждый депутат является источником полезной информации для граждан.

По словам председателя регионального парламента, закон о ведении соцсетей не распространяется на тех народных избранников, кто имеет ограничения по основному месту работы: например, для депутатов, занятых в оборонно-промышленном комплексе. Толкачев добавил, что результатом работы депутатов в соцсетях должна стать не только информированность избирателей, но и повышение уровня правовой грамотности населения.