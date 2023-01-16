Два ребенка пострадали при пожаре в жилом доме в Башкирии

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом доме в башкирском городе Туймазы пострадали два ребенка. Об этом сообщило региональное МЧС.

Возгорание возникло на первом этаже однокомнатной квартиры в 9-этажном доме по улице Кольцевой. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли 18 человек, в том числе четверых детей.

– С помощью пожарного коленчатого автоподъёмника спасено 11 человек, из них один ребенок. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей, – передали в экстренном ведомстве.

фото: МЧС РБ

Открыто горение было ликвидировано в течение 20 минут после прибытия спасатели. В пожаре пострадали два ребенка – мальчики 11 и 12 лет. Их госпитализировали в Туймазинскую центральную районную больницу.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС.