Семья из Башкирии во главе с 91-летней пенсионеркой победила в музыкальном телепроекте

Кадр музыкального телепроекта «Поем на кухне всей страной» // Первый канал

Семья Кулагиных из Бирского района Башкирии во главе с 91-летней пенсионеркой Валентиной Петровной победила в музыкальном проекте Первого канала «Поем на кухне всей страной». Об этом 16 января сообщила муниципальная администрация.

В проекте участвовало 46 коллективов, в финал пробились только пять: «Ащэмэз» из Адыгеи, «Звуки мечты» из Замбии, а также семьи Кулагиных из Бирска, Соляковых из Рязанской области и Янышевых-Шишковых из Москвы.

Финал состоял из трёх частей. В первом этапе участники в полном составе исполнили по одной песне. Семья Кулагиных спели композицию «На тропинке». Во второй части выступали главные солисты – от башкирской семьи им оказалась 91-летняя Валентина Петровна.

В третий этап – суперфинал – вышли семьи Кулагиных и Соляковых. Они исполнили песни, которые принесли им успех на проекте и были высоко оценены – «Шумел камыш» и «Ах ты, степь широкая». Победа была присуждена обеим семьям. Им достался приз в 3 млн рублей.