От ветрянки до трансплантации печени: в Москве спасают двухлетнюю уфимку

В клинике Пирогова в Москве в реанимации находится двухлетняя уфимка Полина. Малышку скоро ждет серьезная операция по пересадке печени, а все началось, казалось бы, с безобидной на первый взгляд ветрянки.

Как рассказала «КП-Уфа», мама Полины Элина, в начале декабря они попали с ветряной оспой в инфекционную больницу Уфы. Врачи при обследовании обнаружили проблемы с печенью, но точного диагноза поставить не могли. Состояние печени с каждым днем ухудшалось, и было принято решение отправить Дубровиных в Москву в клинику Пирогова на обследование и лечение.

- 10 января мы полетели в Москву, 11 января Полина попала в реанимацию и находится под ИВЛ. У дочери обнаружили острый криптогенный гепатит высокой степени активности. В дальнейшем нас ждет серьезная операция по пересадке печени, донором буду я. Я сейчас тоже прохожу множественные обследования, готовлюсь к операции, - говорит Элина Дубровина.

У Полины на днях случился инсульт. Операцию будут делать бесплатно, но все расходы на обследования семья покрывает самостоятельно. Приемы у специалистов в столице стоят огромных денег, также маме приходится ездить только на такси, чтобы лишний раз не контактировать и не находиться в толпе, дабы не подхватить вирусы. Иначе операцию придется отложить.

Если вы хотите помочь семье Дубровиных, это можно сделать переводом любой суммы на карту Сбербанка: 2202 2030 5532 1170 (получатель Элина Ильдаровна Д., мама).