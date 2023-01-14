В Уфе бойцы башкирских добровольческих батальонов пришли на игру «Салавата Юлаева» и «Адмирала»

Фото: скрин видео ГТРК "Башкортостан"

В Уфе 14 января состоялся матч между ХК «Салават Юлаев» и владивостокским «Адмиралом». Перед началом матча, и трибуны, и обе команды почтили минутой молчания память первого Президента Башкирии Муртазы Рахимова. В итоге хозяевам льда удалось вырвать победу, и со счетом 2:0 они поднялись на 3 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

На игре присутствовали и бойцы башкирских добровольческих отрядов имени Минигали Шаймуратова и Александра Достовалова. Они сейчас проходят в Башкирии реабилитацию после ранений, поэтому с радостью пришли поболеть за любимую команду. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», за хоккейным матчем военнослужащие следили из специальной ложи, откуда смотрит матчи Радий Хабиров.